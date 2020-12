Hala sportowa przy TME już gotowa [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin

Nowoczesny obiekt powstał przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. Oprócz sali gimnastycznej, w budynku zalazły się dwie dodatkowe sale.

Jedna do fitnessu, w drugiej jest siłownia. Są też szatnie, pomieszczenia dla instruktorów i personelu, a także pomieszczenia magazynowe i techniczne.



Główna sala składa się z wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Ma trybuny, które pomieszczą ponad 200 osób.



Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Koszt budowy to ponad 20 mln zł brutto.