Pasterka w Bazylice: Boże Narodzenie w obozach uchodźców, w szpitalach, na granicach...

Radio Szczecin przeprowadziło transmisję Pasterki z Bazyliki Archikatedralnej.

Mszy św. przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński, abp Andrzej Dzięga, który wskazywał na Boże Narodzenie współcześnie.- Gdy dzisiaj myślimy o obozach uchodźców, gdzie jest ciasnota i przemoc i zagrożenie zdrowia, a jednocześnie wiele serc niosących słowo życia. Gdy myślimy o wszystkich zatrzymanych na granicach, tęskniących za domem, nie mających zabezpieczenia - to jest Boże Narodzenie. Gdy myślimy o wszystkich w szpitalach, na oddziałach zamkniętych, gdzie niekiedy nie są stanie wziąć opłatka - to też jest Boże Narodzenie - mówił.Nie lękaj się dzisiejszego świata - dodawał hierarcha.- Dzisiejszy świat zrozumie; za rok, za dziesięć czy za dwadzieścia, ze tylko w Chrystusie jest nadzieja. Ludzie dzisiejszego świata, nawet Ci, którzy nie szukają Chrystusa, albo wręcz się od Niego wprost odwracają i lekceważą, jeszcze będą Go szukać. Oby wtedy wystarczyło kapłanów dyżurujących w konfesjonale, trwających na ambonie - powiedział.Niech i Twoim udziałem będzie radość przeżywania tego święta i opowiadaj o tym innym, niech dołączają do tej radości - zachęcał w homilii abp Andrzej Dzięga.