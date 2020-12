Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest firma, która zaprojektuje linię kolejową do portu w Policach.

Zarząd Morskich Portów Police podpisał z firmą BBF umowę na jej zaprojektowanie. Wartość kontraktu to 3 miliony złotych.



Bocznica kolejowa w porcie w Policach ma pozwolić na przeładunek innych ładunków, niż tylko te, które trafiają do Zakładów Chemicznych. Cała bocznica kolejowa to inwestycja warta szacunkowo 152 miliony złotych. W jej ramach ma powstać m.in. wiadukt nad ulicą Jasienicką. Port w Policach był pozbawiony dostępu do transportu kolejowego.



Port w Policach jest czwartym w Polsce portem pod względem wielkości przeładunków. Rocznie dokerzy przeładowują w Policach dwa miliony ton towarów.