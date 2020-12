Branża stoczniowa apeluje o zwolnienie z podatku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O zwolnienie z podatku od nieruchomości apelują - do prezydenta Szczecina - firmy działające w branży stoczniowej.

Pismo w tej sprawie zostało skierowane do władz miasta jeszcze w kwietniu tego roku, gdy zaczęła się w Polsce epidemia.



Do czwartku Stocznia Szczecińska, która działa pod nazwą Szczeciński Park Przemysłowy nie otrzymała odpowiedzi na swój postulat. O ulgi w związku z koronawirusem zaapelowało też do władz Szczecina i do zarządu Stoczni, Towarzystwo Okrętowe, skupiające firmy budujące i remontujące statki.



Stocznia Szczecińska, która - po decyzji sądu - znowu nazywa się Szczecińskim Parkiem Przemysłowym płaci miastu podatek od nieruchomości za grunt wielkości 45 hektarów. Na ternie stoczni pracują firmy, które zatrudniają 1500 osób.



Szczeciński Park Przemysłowy apelował do władz miasta, aby te zwróciły się do Rady Miejskiej Szczecina o przyjęcie stosownej uchwały, która zwolni przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na czas epidemii.