Historyczna świetlica potrzebuje pomocy. Jest apel do prezydenta

,,Prezydencie! Ratuj przed degradacją" - apeluje do Piotra Krzystka Rada Instytutu Dziedzictwa Solidarności w sprawie stoczniowej świetlicy w Szczecinie. Historyczna świetlica, gdzie podpisano Porozumienia Sierpniowe niszczeje, niebawem nie będzie czego ratować - czytamy w apelu.

Dr Marcin Stefaniak z Rady Instytutu tłumaczy, że Miasto przejęło świetlicę, więc powinno o nią zadbać.



- Przerażające jest to, że ta dyskusja się toczy od lat. Świetlica popada w ruinę od momentu upadku stoczni, czyli od 2008 r. Czas już chyba na skończenie dyskusji i przejście do czynów. Apel, który wystosowała Rada Instytutu jest skierowany do właściciela obiektu, właścicielem obiektu jest gmina Szczecin - wyjaśnia Stefaniak.



Marcin Stefaniak dodaje, że zachowanie takiego obiektu jak stoczniowa świetlica w Szczecinie, to polska racja stanu.



- Komunizm w Polsce został pokonany dzięki związkom zawodowym. To idea związków zawodowych, ten pomysł na walkę robotników z komunistami, rozpoczął się właśnie w tym miejscu, o którym mówimy, w tej świetlicy, w tym zakładzie pracy. Z tego względu jest to miejsce istotne dla tradycji, historii i tożsamości historycznej całego naszego kraju, a przede wszystkim dla tożsamości historycznej Szczecina - mówi dr Stefaniak.



Dodajmy, że Urząd Piotra Krzystka przejął historyczną świetlicę stoczni w Szczecinie w 2013 roku.

