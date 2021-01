Nitras ocenia szefa Platformy Obywatelskiej

Lider Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, nie zgadza się z jednym z ojców założycieli tej partii.

Sławomir Nitras zupełnie inaczej ocenił Borysa Budkę niż Andrzej Olechowski.Mija rok od momentu zmiany szefa Platformy Obywatelskiej. W styczniu 2020 roku Borys Budka zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Schetynę.- Nie porównujmy tych dwóch nazwisk, Schetyna ma zasługi, a Budka to początek zupełnie nowego projektu - komentował, na konferencji prasowej, poseł PO Sławomir Nitras.W skali szkolnej poseł Nitras wystawił mu - po roku kierowania PO - 4 z plusem, z nadzieją na więcej w kolejnych latach.- Życie nie stoi w miejscu, życie się zmienia. Dzisiaj przewodniczącym jest Borys Budka, jest to na pewno zmiana pokoleniowa. Wyjątkowo trudny jest ten rok i okoliczności, które miały miejsce, ale gdyby patrzeć dzisiaj na Platformę, czy Koalicję Europejską, to jest to zupełnie inny projekt, również personalnie niż był jeszcze rok temu. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy najpoważniejszą alternatywą wobec rządzących - przekonywał Nitras.Przypomnijmy, że krytycznie o nowym szefie PO, wypowiadał się jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej - Andrzej Olechowski. Jak mówił, Budka swoim entuzjazmem ludzi nie pociąga. A gdy PiS przegra, go wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To partia bez klarownego planu.