Zmiany w zarządzie Radia Szczecin

Janusz Jagielski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rada Nadzorcza Polskiego Radia Szczecin przekazała Radzie Mediów Narodowych decyzję o rezygnacji ze stanowiska dotychczasowego Prezesa Zarządu dr Artura Kubaja.

Doktor Artur Kubaj pełnił tę funkcję od listopada 2016 roku.



Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki delegowała Janusza Jagielskiego do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu do chwili rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.



Jagielski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności "Audyt i Kontrola Wewnętrzna". Wcześniej zarządzał Szczecińską Stocznią Remontową "Gryfia", pracował w Zakładach Chemicznych Police, a obecnie jest wiceprezesem Morskiego Portu Police.



Jest żonaty. Ma troje dzieci.