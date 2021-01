"To nietuzinkowa postać". Parafianie zbierają na leczenie swojego księdza [ZDJĘCIA]

Parafianie z Wisełki chcą zebrać 200 tysięcy złotych. A wszystko po to, aby pomóc wrócić do zdrowia swojemu proboszczowi.





- Jest naszym przyjacielem przede wszystkim. Teraz robimy coś dla niego i poniekąd też dla siebie, no bo chcemy, żeby do nas wrócił. - Bardzo przeżywamy, nasza cała rodzina przeżywa jego chorobę, no i chcielibyśmy mu bardzo pomóc - mówią osoby zaangażowane w zbiórkę.