Rozpoczęły się szczepienia w Netto Arenie. Seniorzy zachęcają: to jedyne wyjście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Świetna organizacja i brak kolejek - tak o szczepieniach w Netto Arenie w Szczecinie mówili seniorzy, którzy otrzymali już preparaty.

W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera powstał największy punkt szczepień w regionie. Jako pierwsza zaszczepiła się 81-letnia pani Salomea. W poniedziałek ruszyły szczepienia dla seniorów 70+, którzy jako pierwsi się zapisali.



- Udało się zaszczepić. Było bezboleśnie, proszę mi wierzyć. - Bardzo przyjemnie mi było. Jest super zorganizowane. Niech tu przyjeżdżają się uczyć, nie ma żadnego problemu. Bardzo dobrze się czuję, wszystko jest super. Nie mam żadnych uwag. Są panie i po kolei organizują kto do którego pokoju, gdzie się podpisuje i lekarz bada. Daję numerek i szczepionka. - Udało się zaszczepić, było bardzo sympatycznie. Nic nie bolało, nawet nie wiedziałam kiedy mi igłę wkłuła. Było bardzo fajnie. Wszyscy uprzejmi, wszędzie można było otrzymać informację. - Oczywiście szczepmy się, to jest jedno jedyne wyjście - mówili seniorzy.



W Zachodniopomorskiem szczepienia populacyjne będzie realizować ponad 200 punktów.



W szczecińskiej Netto Arenie powstał szpital tymczasowy, na razie jednak nie przyjmuje pacjentów. Szczepienia w hali wykonuje kilka zespołów: ze Szpitala Klinicznego nr 1, Szpitala Klinicznego nr 2, Szpitala "Zdroje", 109. Szpitala Wojskowego oraz ZOZ-u Szkół Wyższych.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane.