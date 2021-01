Były przewodniczący Rady Miasta usłyszał wyrok

Michał Wilkocki. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Michał Wilkocki, czyli były przewodniczący Rady Miasta w Szczecinie, został prawomocnie skazany.

Wilkocki został złapany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce prawie dwa lata temu.



Radny Bezpartyjnych musi zapłacić 10 tysięcy złotych grzywy, pięć tysięcy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Ma także zakaz prowadzenia pojazdów na cztery lata.



Prokurator domagał się kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Podczas zatrzymania Michał Wilkocki miał we krwi 1,5 promila alkoholu.



Wilkocki już zapowiada, że wraca do życia publicznego. "Liczę na to, że mój sposób postępowania po tym incydencie był początkiem odzyskania zaufania ludzi, których zawiodłem. Wracam do życia publicznego" - napisał na Facebooku Wilkocki.