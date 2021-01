Paweł Mucha nowym szefem Komisji Rewizyjnej sejmiku

Podczas czwartkowych obrad sejmiku, Paweł Mucha, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy oraz doradca prezesa Zarządu Narodowego Banku Polskiego, został powołany na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Zachodniopomorskiego.

Był jedynym kandydatem na szefa tej komisji, które - zgodnie ze statutem - przynależne jest opozycji. Komisja Rewizyjna opiniuje m.in. wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Posiada również liczne funkcje kontrolne.Radny Mucha, gdy w przeszłości był szefem Komisji Rewizyjnej, zarzucał marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, że utrudniał członkom Komisji dostęp do ważnych dokumentów w aferze melioracyjnej. We wrześniu 2016 roku w " Rozmowach pod Krawatem " mówił tak:- Po pierwsze wątek utrudniania kontroli i braku dostępu do dokumentów, które żądała Komisja Rewizyjna i zespół kontrolny. Utrudniał to zarząd melioracji, jak i zarząd województwa. M.in. dokumenty związane ze zleconymi przez prokuraturę na podstawie wizji lokalnych czynnościami kontrolnymi dotyczącymi określonych robót. Nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności za aferę melioracyjną - mówił radny.