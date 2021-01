RSnW: Zmarł Polak będący w śpiączce w Anglii. Czy można było tego uniknąć?

Pomimo wielu dyplomatycznych wysiłków nie udało się sprowadzić do kraju pana Sławomira, który w stanie wegetatywnym leżał w szpitalu w Wielkiej Brytanii. We wtorek Polak zmarł. Czy można było uniknąć tej śmierci? Dyskutowali o tym goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk mówił, że tę sprawę skomplikowało wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.- Rzecz polega na tym, że Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. W związku z tym, te wszystkie instrumenty, które chcieliśmy zastosować i stosowaliśmy, nie były już regulowane prawem unijnym. Nie obowiązuje już prawo unijne, a jeszcze nie obowiązuje konwencja z Lugano - mówił Wawrzyk.Lekarz i filozof Jakub Pawlikowski dodawał, że takie podejście do pacjenta pokazuje etyczno-moralne zmiany, zachodzące w brytyjskim społeczeństwie.- Od dłuższego czasu w Wielkiej Brytanii są takie nurty nawiązujące do utylitaryzmu. I z niego dość łatwo przejść do wartościowania życia ludzkiego, szacowania jakby jego wartości w zależności od różnych okoliczności - mówił Pawlikowski.Polak przebywał w szpitalu od listopada. W grudniu brytyjski sąd uznał natomiast, że jego stan jest na tyle zły, że można odłączyć go od aparatury podtrzymującej życie.