Doradca Prezydenta RP o protestach po wyroku TK: To niszczenie jakości debaty publicznej w Polsce

"W debacie politycznej niedopuszczalne jest lżenie przeciwnika i mowa nienawiści" - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Paweł Mucha, radny Prawa i Sprawiedliwości, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, krytykując formy protestu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Demonstranci zaatakowali ostatnio siedzibę Radia Poznań, a w Szczecinie jedna z liderek protestów obrzuciła wulgaryzmami działaczkę katolicką. W ocenie Muchy, to niszczenie jakości debaty publicznej w Polsce.- Czym innym jest to, że mamy wolność manifestacji i zgromadzeń; czym innym jest to, że w debacie publicznej można się wypowiadać w określony sposób. Można mieć różne poglądy. Natomiast zupełnie niezrozumiałe czy nieakceptowalne jest to, co bardzo często się dzieje na polskich ulicach i język, który towarzyszy tym protestom, czy chociażby sceny, które znamy z mediów, udziału dzieci w tych protestach - powiedział Mucha.Jednocześnie Mucha podkreślał, że wbrew hasłom liderek protestów, Trybunał Konstytucyjny nie zmienił przepisów dotyczących usuwania ciąży w momencie zagrożenia życia matki. W ocenie polityka PiS, większość Polaków nie popiera "skrajnie lewicowych" haseł "aborcji na życzenie".