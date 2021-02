Historyczny sukces Radia Szczecin. To pierwszy taki wynik [INFOGRAFIKI]

Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin] Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin] Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin] Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin] Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin] Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

2020 rok nasza stacja, po raz kolejny - zakończyła na pozycji lidera rynku radiowego w Szczecinie z najlepszym wynikiem w historii.

Po raz pierwszy od chwili, gdy Kantar Millward Brown prowadzi badania, Radio Szczecin osiągnęło 18 procentowy udział w słuchalności na przestrzeni 12 miesięcy.



Z raportu Radio Track Kantar Polska wynika, że naszych najgroźniejszych rywali pokonaliśmy zdecydowanie: RMF o 3,5 procent a Radio Zet o ponad 7 procent.



"To dowód ogromnego zaufania, jakim obdarzyli nas słuchacze" - mówi redaktor naczelny stacji Przemysław Szymańczyk.



- W bardzo trudnych warunkach związanych z pandemią słuchacze wybierali Radio Szczecin. Powtórzenie tego wyniku w bieżącym roku to wielkie wyzwanie dla całego zespołu - podkreśla Szymańczyk.



Inne wskaźniki są również rekordowe. Naszą stronę www.radioszczecin.pl odwiedzają miliony internautów rocznie, Instagram śledzi kilkanaście tysięcy obserwujących a 10 stycznia przekroczyliśmy 100 tysięcy polubień na Facebooku.



Dziękujemy naszym słuchaczom i internautom. To dzięki Wam jesteśmy na pierwszym miejscu.