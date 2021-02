Przytulone dziki spod Chojny hitem internetu [ZDJĘCIA]

Zdjęcia śpiących i przytulonych do siebie dzików robią furorę w sieci. Ich autorem jest mieszkaniec Chojny.

Norbert Pająk specjalizuje się w zdjęciach z powietrza, jest pilotem grupy Motoparalotnie nad Odrą. I choć kocha paralotnię, zdjęcia dzików zrobił dronem w okolicach Chojny.- Dużo latam, więc i dużo widzę z góry. Te dziki tutaj obserwuję od dłuższego czasu. Latając na paralotni widziałem, jak one śpią i leżą, natomiast zawsze przelatywałem. Nigdy nie miałem tego czasu, żeby się zatrzymać. Aż w końcu wziąłem się zebrałem rano i zamiast pójść polatać paralotnią, wziąłem drona i udało mi się ustrzelić te fotki - mówi Pająk.Na zdjęciach widać, jak dziki grzeją się wzajemnie podczas snu. Jak przyznaje autor fotografii, sam był zachwycony tym, co zobaczył.- Moja reakcja też była wielkie "wow". Latam często na tym naszym terenie, ala za każdym razem coś nowego napotykam i jestem mega uśmiechnięty. Daje mi to fajnego kopa, żeby dalej szukać - mówi Pająk.Warto dodać, że to właśnie Norbert Pająk latając na paralotni kilka lat temu odkrył rondel, czyli miejsce kultu pod Nowym Objezierzem, którego powstanie archeolodzy określili na 4800 r. p.n.e.Zdjęcia Norberta Pająka można oglądać na dwóch fanpage'ach: Motoparalotnie nad Odrą oraz Foto z nieba