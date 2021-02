"To jest kpina w naszym mieście". Część mieszkańców nie ma gorących kaloryferów

Niektórzy mieszkańcy lewobrzeża Szczecina nadal bez ciepła. Kaloryfery np. na Pomorzanach czy Pogodnie nie grzeją pełną mocą od kilku dni.

- To jest już kpina w naszym mieście. Czwarty dzień bez ogrzewania. W domu jest 13 stopni. Trzeba się dogrzewać grzejnikami elektrycznymi. Kto nam odda za prąd? - pyta poirytowany mieszkaniec.Tak jest od awarii w PGE. Szczecińska Energetyka Cieplna w e-mailu wskazuje na "parametry pracy źródeł wytwarzania mocy" - według miejskiej spółki za mało ciepła trafia do szczecińskiej sieci. "Sieć ciepłownicza SEC pracuje w pełnym wymiarze, bez awarii" - czytamy.Polska Grupa Energetyczna - winę za brak ciepła zrzuca na miejską spółkę. W swoim komunikacie podaje, że elektrociepłownia była w gotowości do zwiększenia mocy, jednak SEC - ze względu na brak możliwości technicznych, nie wydał polecenia zwiększenia takiej produkcji.