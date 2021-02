PGE i SEC przerzucają się odpowiedzialnością. A mieszkańcy wciąż marzną

PGE twierdzi, że w naszych domach powinno być ciepło. Dystrybutor - czyli SEC donosi, że to nieprawda. To ciąg dalszy przerzucania się odpowiedzialnością za zmarzniętych mieszkańców Szczecina.

Ani Elektrociepłownia Pomorzany ani Elektrociepłownia Szczecin, pomimo, że mają możliwość 100 procent przepustowości sieci, nie spełniają warunków i nie dostarczają mocy, którą deklarują - tłumaczy Danuta Misztal, rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.- Elektrociepłownia działa na +/- czterdzieści kilka procent możliwej mocy. Niestety Elektrociepłownia Szczecin nie daje 120 megawatów, chociaż takie były deklaracje. Od wczoraj ma sto procent przepustowości sieci i niestety nie dają rady osiągnąć nawet 90 megawatów - mówi Misztal.Elektrociepłownia Pomorzany dostarcza do systemu ciepłowniczego wodę o temperaturze 80 stopni Celsjusza. Energetycy przywracają drugi blok ciepłowniczy do pracy. Próby rozruchu odbędą się jeszcze w czwartek.Elektrociepłownia Szczecin pracuje z mocą 80 megawatów termicznych - to parametry, które zadaje operator, czyli SEC - zapewnia rzeczniczka Sandra Apanasionek, rzeczniczka spółki PGE GiEK.- Aktualnie w systemie ciepłowniczym jest wystarczająca ilość ciepła, żeby pokryć potrzeby energetyczne całego miasta Szczecin. Tylko kwestia dostarczenia tej energii do właściwych rejonów. Ta sprawa jest już w gestii operatora systemu, czyli SEC-u - mówi Apanasionek.Prezydent Szczecina na swoim profilu w serwisie Facebook napisał, że PGE dostarcza 54 procent zapotrzebowania, które zgłasza SEC.