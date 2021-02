Uchwała o powiększeniu SPP niezgodna z prawem? Spór w "Kawiarence Politycznej"

Uchwała o powiększeniu Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie jest niezgodna z prawem - uznała Prokuratura Rejonowa i zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prokuratura zarzuca, że nowe zasady faworyzują szczecinian kosztem innych mieszkańców regionu. Z taką opinią nie zgadzał się, w "Kawiarence Politycznej" na naszej antenie, Patryk Jaskulski, radny klubu Koalicja Obywatelska.- Te zarzuty trochę brzmią absurdalnie, gdybyśmy spojrzeli na przykład na sytuację mieszkańców Świnoujścia, którzy mają uprzywilejowaną możliwość korzystania z przeprawy promowej - tłumaczył Jaskulski.Skarga prokuratury pojawiła się w bardzo złym momencie - oceniał Marek Kolbowicz, radny Bezpartyjnych.- Część parkomatów jest już kupionych, także to dosyć ciekawa sytuacja, bez wątpienia jest to problem i dla nas, dla radnych czy prezydenta, ale też dla wojewody - dodawał Kolbowicz.Z argumentacją prokuratury zgadzał się z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Leszek Duklanowski.- Myślę, że te argumenty są tu bardzo zasadne, jeśli chodzi o nierówne traktowanie mieszkańców Szczecina. Jeśli chodzi o abonamenty, to myślę, że będziemy czekali na rozstrzygnięcie - tłumaczył Duklanowski.Nowe zasady SPP miałyby wejść w życie od 1 kwietnia tego roku.