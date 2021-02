Radni PiS złożą wnioski do prokuratury i CBA ws. budowy przy ul. Wszystkich Świętych

Zapowiadają złożenie wniosków o zbadanie sprawy do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Radni klubu PiS - opozycja w szczecińskiej radzie miasta - pytają prezydenta Szczecina o kontrowersyjną budowę wieżowca przy ulicy Wszystkich Świętych.

Jak się okazało, inwestor startował w wyborach z listy prezydenta, a jego ojciec prowadzi biznes z żoną i bratem Piotra Krzystka.Radny Dariusz Matecki przypominał słowa radnej Bezpartyjnych Jolanty Balickiej, która w czasie obrad komisji budownictwa broniła inwestora.- Mógł otrzymać od spółki informacje, co tam może powstać. Pani radna stwierdziła, że inwestor będzie mógł domagać się od miasta odszkodowania - mówi Matecki.Małgorzata Jacyna-Witt była radną, gdy zdecydowano o przekazaniu działki do miejskiej spółki. Jej zdaniem obecna sytuacja budzi poważne wątpliwości.- Kto obiecał przedsiębiorcy możliwość wybudowania obiektu 18-piętrowego, z tak niewielką liczbą miejsc parkingowych - mówi Jacyna-Witt.Radna Agnieszka Kurzawa zwracała uwagę na inne przypadki styku polityki i biznesu w mieście. Nawet w takiej sytuacji, jak obrady komisji konkursowej, gdy decydował się los placu Orła Białego.- Za miejskie pieniądze stołował się on w restauracji, należącej do brata radnej z klubu prezydenta - mówi Kurzawa.Sprawa jest "rozwojowa" - stwierdził Marcin Pawlicki z PiS.- Sygnały dochodzące do nas są tak mnogie. Wczoraj dostaliśmy tych zapytań dziesiątki - mówi Pawlicki.Radni PiS złożyli jedną i zapowiadają kolejne interpelacje w sprawie relacji prezydenta Krzystka z lokalnym biznesem.