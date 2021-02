W Szczecinie zaprojektują dok pływający dla "Gryfii" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińskie biuro projektowe Westcon Design Poland projektuje dok pływający dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia".

Projekt zamówił Szczeciński Park Przemysłowy, który ma wybudować dok.



- Będzie to największy dok pływający w Europie - mówi Piotr Żelazek z biura projektowego Westcon Design. - Dok o długości 220 metrów, szerokości zewnętrznej - 47 metrów. Jego charakterystyczną wartością jest ta nośność, o której mówimy - to jest 27 tysięcy ton. Co ciekawe, naszym celem projektowym było przygotowanie dokumentacji na dok, który będzie w stanie podnieść największe statki operujące na Bałtyku i Morzu Północnym. Mówię tu zarówno o masowcach, jak i Ropaxach.



Dok będzie tak duży że zostanie zmontowany na wodzie. - On będzie budowany w tzw. blokach. Każdy z tych bloków będzie wodowany z pochylni i w tej chwili intencją jest łączenie tych bloków na wodzie, przy pomocy urządzenia, które nazywa się kesonem. Pozwoli ono pracownikom bezpiecznie wejść pod pływające dwa bloki i połączyć je za pomocą spawania - tłumaczy Żelazek.



Aby wybudować dok trzeba zamówić 10 tysięcy ton stali. Projekt ma być gotowy w tym roku.