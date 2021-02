Szałabawka: Kontrola NIK jest konieczna

Kontrola NIK w sprawie dotacji na budowę dwóch kotłów gazowych w ciepłowni należącej do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej jest konieczna - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Jest obawa, że realizacja inwestycji spowoduje zamknięcie jednej z dwóch już działających elektrociepłowni w Szczecinie.- Naturalnie, że kontrola jest konieczna, bo musimy wziąć pod uwagę sytuację zaszłą. Jak to się stało, że SEC znalazł się w rękach niemieckich. Musimy zobaczyć, czy zasadnym jest to, żeby budować kolejny kocioł gazowy, jeszcze w sumie z wsparciem z budżetu państwa w momencie, kiedy mamy dwie elektrociepłownie w Szczecinie - mówi Szałabawka.Parlamentarzyści podejrzewają, że dane, jakie otrzymał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w sprawie dotacji nie były pełne.- Mamy tu do czynienia z wnioskiem, który był zgłoszony i złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i według NFOŚ, spełniał wszelkie normy. Tylko teraz jest kwestia czy tam były podane prawdziwe dane i czy te dane zostały zweryfikowane, bo we wniosku należałoby wykazać, jakie są w pobliżu źródła ciepła - dodaje Szałabawka.Kontrolę w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej, która należy do niemieckiego koncernu E.ON. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zapowiedział dyrektor Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. Inspektorzy chcą sprawdzić, jak doszło do przyznania dotacji SEC-owi na budowę dwóch kotłów gazowych w ciepłowni Dąbska.