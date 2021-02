Konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych: w województwie nie jest źle

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

System ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim będzie sobie dobrze radził, dopóki będzie mniej niż 500 nowych zakażeń koronawirusem - ocenia prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych. Na razie sytuacja jest opanowana.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w regionie przybyło 412 nowych zakażonych. Sytuacja w województwie nie jest zła - mówi prof. Parczewski.



- Dzisiaj jest taki pierwszy dzień znowu istotnego wyższego skoku, ale jeszcze w województwie nie jest źle. Dopóki mamy w regionie poniżej 500 przypadków dziennie, to widzę, że system sobie spokojnie radzi. Jak to jest 700-1000 to po kilku dniach zaczynamy mieć problemy, łóżka się wypełniają. Ale na razie łóżka respiratorowe są - mówi konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.



Parczewski dodaje, że ma nadzieję, że późna wiosna będzie oznaczać spadek liczby zakażeń, a obostrzenia powinny być wprowadzane dla konkretnych regionów.



- Bo regiony nie są sobie równe. I zresztą to jest jedyne doświadczenie z Europy, które rzeczywiście jest. Niemcy czy Hiszpania regionalizują, decyzje co do formatu obostrzeń oddają w ręce lokalnych zarządów. Ale to też są bardzo trudne decyzje - mówi prof. Miłosz Parczewski.



W środę w całym kraju było ponad 12 tysięcy nowych zakażeń.