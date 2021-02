Zabójcy niepełnosprawnego studenta skazani na dożywocie

Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie zabójstwa niepełnosprawnego studenta ze Świnoujścia. Mężczyźni zostali skazani na dożywocie. To już ostateczny wyrok w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2016 roku. Mężczyźni zamordowali ze szczególnym okrucieństwem niepełnosprawnego studenta prawa. Najpierw zwabili 19-letniego Piotra W. do mieszkania, a później się nad nim znęcali. Bandyci tłukli na nim butelki, oddawali na niego mocz.Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Paweł Balcerowicz uzasadniając wyrok pierwszej instancji mówił, że poszkodowany konał w cierpieniach, był kopany, duszony i ugodzony rozgrzanym nożem w klatkę piersiową.- Biorąc pod uwagę sposób działania oskarżonych, w ocenie sądu, brak jest podstaw do tego, aby znaleźć chociaż jedną okoliczność, która mogłaby przemawiać na korzyść oskarżonych. Nie ma takiej okoliczności. Oskarżeni dopuścili się tego czynu ze szczególnym okrucieństwem i jak powiedział sąd, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - powiedział Balcerowicz.Wtedy na karę dożywocia skazano dwóch mężczyzn - Pawła W. i Grzegorza P. To w ich sprawie orzekał Sąd Najwyższy. Oddalił kasację od wyroku.Sprawcy byli wcześniej wielokrotnie karani, co miało wpływ na wysokość kary.