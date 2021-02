Polacy demonstrowali w Pasewalku. "To absolutna dyskryminacja"

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Jesteśmy dyskryminowani jako Polacy, którzy mieszkają w Meklemburgii Pomorzu Przednim - mówi Bartosz Marosz, rzecznik Inicjatywy Obywatelskiej Freie Grenzen - Wolne Granice.

W sobotę grupa kilkudziesięciu Polaków demonstrowała w centrum Pasewalku przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w październiku ubiegłego roku w Meklemburgii Pomorze Przednie.



- Nasi koledzy pracujący w Niemczech muszą co cztery dni wykonywać test. Jest to duże obciążenie również dla niemieckich pracodawców. Od momentu, kiedy zapadła decyzja o stworzeniu centrów testowania na przejściach granicznych w Linken-Lubieszyn i Ahlbeck- Świnoujście, gdzie będzie można wykonać test za 10 euro, pracodawcy stwierdzili, że nie będą już ich więcej opłacać - powiedział Marosz.



Jacek Masalczyk, który pracuje jako inżynier w zakładzie produkcyjnym w Prenzlau mówi, że inne landy nie wprowadziły takich obostrzeń, jak Meklemburgia Pomorze Przednie.



- Zaprosiłem rodziców na Boże Narodzenie i musiałem zapłacić za test dla swoich rodziców. Wtedy były one trochę droższe i łącznie kosztowały mnie 100 euro. Na ten jeden wieczór, żebyśmy mogli Wigilię spędzić razem. To absolutna dyskryminacja - stwierdził Masalczyk.



Problem z przekraczaniem granicy dotyczy około 14 tysięcy Polaków mieszkających w Meklemburgii Pomorze Przednie, a także kilku tysięcy Polaków, którzy dojeżdżają do tego landu do pracy.