Zdemolowała nocą stację paliw. Nowe szczegóły incydentu [ZDJĘCIA]

Narkotyki i wielogodzinna kłótnia z partnerem były najprawdopodbniej przyczyną zdemolowania stacji paliw w Rymaniu - ustalił portal wpolityce.pl.

37-letnia kobieta, która w nocy z soboty na niedzielę zdemolowała stację benzynową w Rymaniu została doprowadzona do prokuratury rejonowej w Kołobrzegu. Obecnie trwa jej przesłuchanie. Nie wiadomo jednak, czy 37-latka będzie chciała składać zeznania.Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta pojawiła się na stacji benzynowej w Rymaniu trzy godziny przed incydentem i wówczas miała kłócić się ze swoim partnerem.Jeszcze w poniedziałek kobieta powinna usłyszeć zarzut uszkodzenia mienia. Obecnie nie wiadomo, czy zostaną jej postawione kolejne zarzuty.Z zeznań partnera kobiety wynika, że oboje podróżowali samochodem z Holandii do Polski. W trakcie jazdy kobieta, która była pasażerem samochodu, miała palić marihuanę. Między mężczyzną a kobietą doszło do kłótni.Kierujący samochodem zatrzymał się na stacji benzynowej, by uspokoić partnerkę. Na stacji benzynowej 37-latka przez trzy godziny kontynuowała jednak kłótnię z mężczyzną.W pewnym momencie z niewiadomych powodów siadła za kierownicę i wjechała w budynek i mimo policyjnych strzałów - samochodem opuściła stację paliw. Niedługo po tym zdarzeniu sama zgłosiła się do komendy policji w Koszalinie.