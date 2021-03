"Ocelot" już na wodzie. Trafi do Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lodołamacz liniowy "Ocelot" zwodowano w Stoczni Remontowej Shipbuilding w Gdańsku. Było to możliwe dzięki pływającemu dźwigowi. "Ocelot" trafi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- Zastąpi jednostkę, która ma 60 lat - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Ostatnie wydarzenia w Polsce jednoznacznie pokazały, że koncepcja naszych poprzedników, żeby nie budować lodołamaczy, bo nie ma takiej potrzeby, została całkowicie obalona. To, co zrobiły lodołamacze przede wszystkim w zakresie ujścia Wisły i Odry, już nie mówiąc na Zalewie Włocławskim, pokazało, jak istotne to działania pod kątem bezpieczeństwa ludności, a przede wszystkim walki z powodzią.



RZGW zamówiło jeszcze jeden tego typu lodołamacz o nazwie "Tarpan". - Łącznie flota lodołamaczy będzie liczyła 28 jednostek i sukcesywnie te najstarsze będziemy w dalszym ciągu wymieniać budując nowe. Tego procesu nie wolno zatrzymać - podkreśla Gróbarczyk.



Koszt budowy lodołamaczy to 30 milionów złotych.