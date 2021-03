RSnW: jest wsparcie dla gmin popegeerowskich

Ten nabór pokazał jak poprzednie rządy dbały o gminy popegeerowskie - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker.

Chodzi o nabór wniosków do rządowego programu wsparcia dla gmin, gdzie istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne.W pierwszej - po transformacji ustrojowej - edycji programu rząd przeznaczył 250 milionów złotych. Wnioski złożone przez samorządy opiewają na kwotę 5 miliardów zł. Które projekty otrzymają dofinansowanie dowiemy się za 2 miesiące ale resort pracuje już nad kolejną edycją programu - mówił wiceminister MSWiA, Paweł Szefernaker.- Na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega wielkie potrzeby na tych terenach. Jest mnóstwo do zrobienia. Budżet, który mamy jest budżetem "na dobry początek" - powiedział.Samorządowcy trzymają za słowo, że to dobry początek tego programu i będzie kolejna edycja - mówiła wójt Starej Dąbrowy Sylwia Kalmus-Samsel.- Moja gmina jest gminą, która cała była objęta PGR-em. To jest przede wszystkim ten wskaźnik, który będzie oceniany. Liczę na to, ze moja gmina się tutaj - mówiąc kolokwialnie - "załapie" na jakieś środki - wierzy Sylwia Kalmus-Samsel.Gmina Stara Dąbrowa złożyła trzy wnioski do programu; dwa dotyczą remontu dróg, a jeden - budowy świetlicy w jednej z gminnych wsi.