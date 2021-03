"To można porównać do lotu w Kosmos"

To już ostatnie przygotowania przed inauguracją drążenia. W południe rozpocznie się kopanie podwodnego tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin.

Pracownicy, którzy obsługują Wielkiego Kreta, podkreślają, że wszystko jest już gotowe na rozpoczęcie drążenia. Maszyna TBM, czyli Tunnel Boring Machine przeszła w ostatnich dniach testy, które potwierdziły, że sprzęt może oficjalnie wystartować.Piotr Flisiak, dyrektor kontaktu konsorcjum PORR-Gulermak, które jest wykonawcą tej inwestycji porównuje skalę przygotowań do lotu w Kosmos.- Będziemy zmagali się z siłami natury, więc zawsze może pójść coś nie tak, natomiast to, co robimy to jest ponad 2,5 roku przygotowań po to, żeby wszystko poszło tak, jak powinno. Oczywiście są rzeczy, na które jesteśmy przygotowani, na różne niepowodzenia związane z warunkami gruntowymi związane z samym działaniem maszyny, bo to jest skomplikowane urządzenie - powiedział Flisiak.W uroczystości wezmą udział premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele samorządu i władze województwa."Wyspiarka" ma ponad 100 metrów długości. Waży ponad 2700 ton. Wywierci otwór o średnicy ponad 13 metrów. To rozmiary maszyny TBM.Budowa tunelu w Świnoujściu jest możliwa, dzięki unijnemu dofinansowaniu - w wysokości prawie 800 milionów złotych. Resztę, czyli ponad 100 milionów zagwarantował samorząd Świnoujścia. Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 12.