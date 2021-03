Petycja w obronie byłego rektora Akademii Sztuki

Studenci, absolwenci, obecni i byli pracownicy stają w obronie zwolnionego byłego rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. Stworzyli petycję i zbierają podpisy. Dariusz Dyczewski został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, po tym jak udzielił wywiadu Kurierowi Szczecińskiemu.

Wyrażają w ten sposób wsparcie dla profesora Dyczewskiego i stanowczo sprzeciwiają się jego wydaleniu z uczelni.Jak czytamy, "Profesor Dariusz Dyczewski to wyjątkowa postać w życiu muzycznym Szczecina i kraju. (…) Dzisiaj, wyrażając swoją solidarność, apelujemy do władz lokalnych i rządowych, do przedstawicieli świata kultury i nauki, do studentów i absolwentów, do pedagogów i pracowników, do współpracowników i przyjaciół, do artystów i publiczności: nie wolno nam być obojętnym!"Dariusza Dyczewskiego zwolniła nowa rektora Mirosława Jarmołowicz, która wygrała z nim ostatnie wybory. To za wywiad dla Kuriera Szczecińskiego, w którym miał stawiać uczelnię w niekorzystnym świetle. Mówił między innymi, że został upokorzony przez nowe władze uczelni, które po tym, jak przestał być rektorem zaproponowały mu obniżenie pensji o połowę.Uczelnię skrytykował także były już pracownik, Krzysztof Meisinger. Jak mówił, nowa rektora ma promować i przyznawać kolejne stanowiska osobom, które popierały ją w wyborach. Uczelnia nie ma sobie nic do zarzucenia.