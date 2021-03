Konflikt w Akademii Sztuki. Prorektor komentuje sprawę

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

To konflikt, który toczy każdą uczelnię, ale on nie zawsze trafia do mediów - powiedział w "Rozmowach pod Krawatem" prorektor ds. artystyczno-naukowych Akademii Sztuki w Szczecinie Mikołaj Iwański o personalnym konflikcie na uczelni. Chodzi o byłego rektora prof. Dariusza Dyczewskiego.

Prof. Dyczewski został dyscyplinarnie zwolniony z Akademii Sztuki za "działanie na szkodę uczelni i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji". - Były rektor ma szczególny obowiązek współpracy ze swoimi następcami i pod żadnym pozorem nie może podejmować działań przeciwko nim - powiedział Mikołaj Iwański.



Powodem zwolnienia jest udzielony Kurierowi Szczecińskiemu wywiad, w którym były rektor krytykował władze uczelni.



- Mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy kilkunastoma osobami z jednego wydziału i całą dużą uczelnią oraz z jej władzami, gdzie atmosfera konfliktu specjalnie się nie udziela - stwierdził Iwański.