PiS: Co z siedzibą "Dzikiej Ostoi"?

Co dalej z "Dziką Ostoją?" - pytają prezydenta Szczecina radni Prawa i Sprawiedliwości.

Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt "Dzika Ostoja" miała kosztować 2 mln zł i miała zakończyć się w 2020 roku.



Był to jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Teren pod inwestycje przygotowany jest przy ul. Borowej na Wielgowie.



- Czas minął, a efektów nie widać - mówi szef klubu radnych PiS Marcin Pawlicki. - Na dzień dzisiejszy nie widzimy, aby cokolwiek działo się w tym temacie. Odnoszę wręcz wrażenie, że ten projekt schowano do szuflady. Nie wiemy, co się dzieje, ani nawet na jakim etapie inwestycji jesteśmy.



Prezydent miasta ma dwa tygodnie na odpowiedź na interpelacje radnych.