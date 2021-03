"Część szpitali w województwie już dziś była praktycznie zapełniona"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sytuacja z regionie wygląda źle, ale nie dramatycznie - tak sytuację epidemiologiczną w regionie ocenia profesor Miłosz Parczewski.

Przyznaje, że w województwie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że trzecia fala dotarła do regionu. Zauważa też, że ta liczba zazwyczaj rośnie wolniej niż w południach województwach kraju, ale spodziewamy się dalszego wzrostu. Sytuacja pogorszy się w najbliższych dniach i tygodniach.



Teraz około 80 procent łóżek dla zakażonych pacjentów jest już zajęta - mówił prof. Miłosz Parczewski, lekarz naczelny ds. Covid-19 i konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.



- Część z tych osób trafia na SOR-y, jest ciężka, część z naszych szpitali w województwie w dniu dzisiejszym już była praktycznie zapełniona. W tej chwili na różnych szczeblach zwiększamy liczbę łóżek, dostępność do łóżek szpitalnych, zarówno u tzw. tlenowych, czyli ogólnych, jak i respiratorowych - mówił prof. Parczewski.



Lekarz naczelny ds. Covid-19 dodawał, że choć liczba łóżek jest zwiększana to brakuje personelu. Chodzi o pielęgniarki i lekarzy, dlatego może być problem z uruchomieniem szpitala tymczasowego w Netto Arenie.



- W mojej ocenie będzie to bardzo trudne. Dlatego też pracujemy nad rozwiązaniami alternatywnymi. Nad nowymi łóżkami w lokalizacjach Arkońska, Zdunowo, Powstańców. Staramy się uruchomić kolejne moduły. Stoję na stanowisku, że lepiej jest hospitalizować pacjentów w szpitalach, które mają istniejące struktury. To po prostu łatwiej jest personelowo takim szpitalem zarządzać - mówił prof. Parczewski.



Minionej doby w województwie zachodniopomorskim odnotowano 517 nowych zakażeń koronawirusem, a w całym kraju ponad 14 tysięcy.