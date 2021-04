Liturgia Wielkiego Czwartku w czasie pandemii

W Kościele Rzymskokatolickim Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia kapłaństwa i eucharystii, czyli komunii świętej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sugestie Stolicy Apostolskiej, apel Episkopatu i wspólny komunikat hierarchów kościelnych i rządu do wiernych i proboszczów. Liturgie Wielkiego Tygodnia i Wielkanoc w Kościele odbędą według zaostrzonych rygorów sanitarnych.

W związku z epidemią koronawirusa do 9 kwietnia w kościołach może przebywać 1 wierny na 20 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra.



Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówi, że transmisje nie zastąpią pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Święta Wielkanocne to dla katolików najważniejszy moment w roku - dodaje arcybiskup Stanisław Gądecki. Wielu jednak obchody Triduum Paschalnego i Wielkanocy będzie przeżywać podczas transmisji medialnych. Wciąż obowiązuje dyspensa od obowiązku udziału we Mszy świętej w związku z epidemią koronawirusa.



Ks. dr Krzysztof Łuszczek powołuje się na wytyczne Watykanu. - Zwraca się na wykorzystanie mediów, które mogą bardzo pomóc w przeżywaniu tego czasu. To pozwala osobom zagrożonym zakażeniem koronawirusem przeżywać duchowo tajemnicę Wielkiego Tygodnia - mówi ks. dr Łuszczek.



Jednocześnie rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie dodaje.



- Liturgie Triduum Paschalnego powinny być przeprowadzone zgodnie z normami wynikającymi z aktualnych obostrzeń. Liturgia Wielkiego Czwartku powinna być przeprowadzona zgodnie z tradycją duszpasterską przy zachowaniu procesji do kaplicy tzw. Ciemnicy z zaproszeniem wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu - podkreśla ks. dr Łuszczek.



Liturgie Wielkiego Czwartku rozpoczną się w kościołach wieczorem.