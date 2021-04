Pomnik jako hołd złożony majestatowi Rzeczypospolitej

Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego został wybudowany w Szczecinie na terenie należącym do NSZZ Solidarność. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie to hołd złożony majestatowi Rzeczypospolitej - mówi historyk Wojciech Lizak w rocznicę katastrofy w Smoleńsku.

Można się nie zgadzać z polityką prezydenta, ale trzeba pamiętać, że zginął on podczas sprawowania urzędu - dodaje.



- Jeżeli na to popatrzymy nawet w odniesieniu do II RP, to przecież prezydent Narutowicz też miał wielu wrogów, prezydent Narutowicz został zamordowany. I nikt nie kwestionował - nawet jego najbardziej zagorzali przeciwnicy, nota bene z prawicy - żeby pamięć prezydenta Narutowicza szanować, bo był prezydentem - zaakcentował historyk.



Prezydent Lech Kaczyński udał się do Smoleńska, by oddać hołd zamordowanym w Katyniu polskim oficerom. Reprezentował tam interes Rzeczypospolitej.



- Nie pojechał do Katynia na wycieczkę, pojechał uhonorować to, co się stało tam, czyli zbrodnię Sowietów na oficerach polskich. I nie powinno być mowy ze strony jakichkolwiek sił politycznych, żeby kwestionować sens i przydatność tego typu pomników, bo by się kwestionowało sens i przydatność ochrony majestatu Rzeczypospolitej - podkreślił.



Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego został wybudowany w Szczecinie na terenie należącym do NSZZ Solidarność.