Stargardzianin mistrzem Polski w sportach sylwetkowych

fot. archiwum prywatne

Najlepsze ciało w polskiej kulturystyce należy do stargardzianina. Rafał Zabawa został mistrzem Polski w sportach sylwetkowych.

Jak wspomniał w rozmowie z Radiem Szczecin, takie zawody poprzedzają żmudne przygotowania.



- U nas dzieli się to na taki okres masowy, właśnie budowy. Później, jak mamy wyznaczony start, to robimy okres redukcyjny, żeby przygotować sylwetkę, pod względem odtłuszczenia i muskulatury. Akurat w mojej kategorii sędziowie oceniają taką typową sylwetkę V, czyli wąska talia, szerokie plecy i barki, oczywiście ważne są proporcje i prezencja na scenie - tłumaczy Zabawa.



Do tej pory Zabawa startował w federacji IFBB. To w niej jako pierwszy Polak zdobył tzw. "kartę zawodowca". Teraz szykuje się na nowe wyzwanie i swoje największe marzenie - udział w najbardziej prestiżowych zawodach na świecie - Mister Olimpia, w których w przeszłości wygrywał min. Arnold Schwarzenegger.



- Teraz zmieniam federację, to muszę zacząć wszystko od początku. Dopiero wtedy mogę walczyć o kartę zawodowca ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to już 15 maja są zawody i jeśli tam wygram, to dostane kartę i będę mógł lecieć do Stanów Zjednoczonych i startować z najlepszymi Amerykanami - zapewnia Zabawa.



Rafał Zabawa trenuje sporty sylwetkowe od sześciu lat. Na koncie ma nie tylko mistrzostwo Polski, ale jest także wicemistrzem Europy i dwukrotnym finalistą mistrzostw świata.



Zabawa jest mistrzem w sportach sylwetkowych federacji IFBB, pod którą należy Polski Związek Kulturystyki i Fitnessu. Zawodowo stargardzianin jest także trenerem personalnym.