W Szczecinie bije dzwon "Głosu Nienarodzonych" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zamiast "Marszu dla Życia" możliwość osobistego uderzenia w dzwon "Głosu Nienarodzonych".

To akcja Fundacji Małych Stópek zorganizowana w niedzielę na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Przywieziony z Podkarpacia dzwon ustawiony został tuż przy pomniku Papieża Jana Pawła II.- Moim zdaniem to super pomysł. Jestem bardzo zadowolona, że Szczecin jest za życiem i że tak dużo osób tutaj dzisiaj jest. - Ta forma jest całkiem fajnie zorganizowana. Jestem z dwójką dzieci. Przyjdźcie i uderzcie, można pokazać też dzieciom, bawią się świetnie, przy okazji warto im wytłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi - mówili szczecinianie.- Ten dźwięk dzwonu jest po to, aby budzić sumienia. Ta symbolika dzwonu jest bardzo ważna dla pobudzenia sumień. Musimy jak najwięcej robić dla obrony życia w naszym kraju - przekonuje ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.W dzwon "Głosu Nienarodzonych" uderzać można dziś do godziny 21.00.