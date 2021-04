Fot. Andrzej Ryfczyński / iswinoujscie.pl Fot. Andrzej Ryfczyński / iswinoujscie.pl Fot. Andrzej Ryfczyński / iswinoujscie.pl Fot. Andrzej Ryfczyński / iswinoujscie.pl

Niewydepilowane w bikini na plaży - takie były kobiety PRL-u - i takie też można je podziwiać na wystawie fotograficznej w Miejskiej Bibliotece w Międzyzdrojach.

60 zdjęć płci pięknej przygotował i zaprezentował fotograf ze Świnoujścia Andrzej Ryfczyński. Większość przedstawia kobiety na plaży w Świnoujściu w latach siedemdziesiątych i popularne wówczas stroje oraz fryzury.



Fotografie pokazują też zmianę obyczajów, jaka nastąpiła wraz ze zmianą ustroju w Polsce - mówi Andrzej Ryfczyński, autor zdjęć.



- Są nawet dziewczyny, które mają podniesione ręce i pod pachami było np. owłosienie. Jak ktoś by sobie je wtedy wygolił, to by krzywo patrzyli. Dzisiaj jest na odwrót. Na tych zdjęciach widać takie właśnie zmiany, jakie nastąpiły przez te lata. To jest wszystko fotografia czarno-biała - mówi Ryfczyński.



Wystawę można oglądać w Miejskiej Bibliotece w Międzyzdrojach.

