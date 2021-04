Był przeciwny 500+, ale świadczenie pobiera. Poseł: "moje dzieci chodzą na zajęcia dodatkowe"

Jako polityk głosował w Sejmie przeciw 500 plus "w tej formie", aby nie trafiało "do bogatych". Sam, choć jest dobrze sytuowanym posłem i lekarzem dentystą, to świadczenie pobiera. Poza tym twierdzi, że wypłata świadczenia powinna być uzależniona od dochodu.

Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej-PSL w "Rozmowach pod Krawatem" tłumaczył, że robi to, bo "posyła dzieci na zajęcia dodatkowe".- Ja głosowałem przeciwko 500 plus, ale w tej formie. Dla bogatych to 500 zł nie ma najmniejszego znaczenia - podkreślał Lubczyk.- A pan pobiera 500 plus? - zapytał redaktor Kamil Nieradka.- Tak, pobieram - odpowiedział Lubczyk.- Skoro pan twierdzi, że 500 plus nie potrzebne jest bogatym ludziom, a pan jest akurat lekarzem dentystą i posłem, to myślę, że stan pana portfela jest ponad średnią krajową. Zgadza się? - zapytał ponownie redaktor Nieradka.- Ja nikomu w portfel nie zaglądam - podkreślał Lubczyk.- Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów są akurat jawne, to nie jest żadna złośliwość - dodał redaktor.- To proszę sprawdzić czy jestem średnią krajową. Moje dzieci chodzą na zajęcia dodatkowe - przyznał Lubczyk.Poseł Lubczyk jednocześnie podkreślał, że teraz, przez wzrost cen, świadczenie 500 plus jest warte około 300 złotych.