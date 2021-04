Co trzeci Polak nie chce się zaszczepić. "To bardzo poważny problem"

Sam Grzegorz Napieralski zapewniał, że dzisiaj rejestruje się do szczepienia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jedna trzecia Polaków nie chce się szczepić - zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej, Grzegorza Napieralskiego to "poważny problem rządu".

Polityka spytaliśmy, czy szczepienia przeciw koronawirusowi powinny być obowiązkowe. Poseł Napieralski nie odpowiedział wprost, mówił, że "antyszczepionkowców nie rozumie".- Szczepionki, które powstały uratowały tysiące, jak nie miliony ludzi. Żyjemy w wolnym kraju; czym mniej zakazów, tym lepiej, ale powinno być coraz więcej zachęt, by szczepionki przyjmować. Dla rządu przychodzi bardzo poważny problem: zaszczepią się wszyscy, którzy będą chcieli, a pozostanie duża grupa, która nie będzie się chciała zaszczepić. Ostatnie dwa badania opinii publicznej wskazują, że blisko 30 procent Polek i Polaków nie chce się zaszczepić i to jest bardzo poważny problem - podkreślił.Sam Grzegorz Napieralski zapewniał, że dzisiaj rejestruje się do szczepienia.