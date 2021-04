Ciężki sprzęt w porcie. Będzie więcej przeładunków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dzięki tym inwestycjom do portu w Szczecinie będą mogły wpływać statki z większym ładunkiem. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejny obszar szczecińskiego portu przechodzi głęboką modernizację. Właśnie trwają prace przy budowie nowych nabrzeży w rejonie Basenu Kaszubskiego.

To obszar przeładunków masowych w szczecińskim porcie. Firma Doraco rozpoczęła wbijanie ogromnych pali, na których trzymać będzie się nabrzeże. W sumie ma być ich 500.



- To są pale rurowe o długości 24 metrów, o średnicy przekraczającej jeden metr, o wadze 9 ton. Wbija się je wibromłotem. Następnie w gruncie instaluje się - inną maszyną, parownicą - pale formowane o konstrukcji żelbetowej - tłumaczy Igor Obszański z firmy realizującej inwestycję.



Dzięki tym inwestycjom do portu w Szczecinie będą mogły wpływać statki z większym ładunkiem - mówi Monika Woźniak Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście.



- W tej chwili do portu w Szczecinie mogą zawijać statki o zanurzeniu do 9,15 metra i one na burcie mogą mieć 25-30 tys. ton ładunku, a po pogłębieniu toru wodnego to zanurzenie będzie zwiększone do 11,15 metra i na burcie ładunku będzie mogło być znacznie więcej; około 50 tysięcy ton - wyliczała.



Z Basenu Kaszubskiego przy pogłębieniu zostanie usuniętych około 800 tys. ton piasku. Przy inwestycji znajdzie pracę nawet dwieście osób. Koniec budowy przewidziano w połowie 2023 roku.