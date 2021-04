Zobacz, jak wygląda nowa stacja pogotowia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Znacznie poprawi się komfort pracy, a pacjenci z północnych dzielnic Szczecina będą krócej czekać na pomoc - tak ratownicy medyczni mówią o nowej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.

Powstała przy ulicy Duńskiej, w piątek została oficjalnie otwarta.



Ratownicy rozpoczną tam prace za kilka dni. Na miejscu są garaże dla ambulansów, komfortowo wyposażone pokoje dla ratowników i miejsce do kontaminacji, tak potrzebne szczególnie w czasie pandemii.



- Niebo a ziemia. Jest wszystko większe, lepsze i świeższe. jest tutaj bezpieczniej dla nas - mówił Paweł Janowicz, ratownik medyczny.



- Przechodzimy do bardzo ważnej części, jest to myjnia z dekontaminacją. Rozbieramy się więc z tych brudnych ubrań, zakażonych tutaj w części brudnej i bezpośrednio wrzucamy odzież skażoną do tzw. pomieszczenia odpadów medycznych, przez okienko - opowiadała Maria Fisznik, koordynator medyczny.



Na terenie tej filii będą przebywać trzy zespoły ratownictwa medycznego. Docelowo będzie ich siedem, ale z uwagi na to, że nie chcemy zagęszczać zespołu, żeby nie narażać ich - mamy rozproszone zespoły po całym Szczecinie - tłumaczy Roman Pałka, dyrektor wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie



Cały budynek jest energooszczędny. Meble na wyposażenie przekazała IKEA.



Budowa zakończyła się 3 miesiące przed czasem i kosztowała ponad 18 mln złotych.



To jedna z dwóch nowych lokalizacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie



Druga, większa siedziba powstanie przy ulicy Twardowskiego - tam prace dopiero ruszą. Na razie podpisano umowę z wykonawcą. Będzie kosztowała ponad 30 mln złotych.



Koniec budowy za dwa lata.