Upamiętnili zakończenie II wojny światowej. Każdy na swój sposób [ZDJĘCIA]

W Szczecinie obchodzono rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki złożył kwiaty przed pomnikiem "W hołdzie bohaterom września 1939" oraz przed pomnikiem "Pamięci Kombatantów".

- Powinniśmy traktować zakończenie II wojny światowej, jako dzień pamięci o tych wszystkich ofiarach i wojskowych, i cywilnych, które wojna pochłonęła. To miliony istnień ludzkich, które zostały przez wojnę zniszczone, pochłonięte. Dla Polski, to nie był dzień zwycięstwa, to było - można powiedzieć - zakończenie brutalnej niemieckiej okupacji, ale też przejście w kleszcze rosyjskie, w kleszcze sowieckiego zniewolenia i musimy o tym pamiętać - tłumaczył Bogucki.Prezydent Szczecina wraz z przedstawicielami wojska, służb mundurowych i kombatantów oddał hołd przed pomnikiem "Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich".- Mamy dzisiaj kolejną rocznicę zakończenia wojny, więc spotykamy się na cmentarzu, w miejscu, gdzie leżą żołnierze, którzy podczas tej wojny polegli. Polegli właśnie tutaj, w okolicach Szczecina, w samym Szczecinie - mówił Piotr Krzystek.Po tym, złożył kwiaty w kwaterze "Bohaterom poległym na piastowskim szlaku w walkach nad Odrą i Bałtykiem" oraz po stronie radzieckiej.Największa wojna świata rozpoczęła się 1 września 1939 roku i trwała do 2 września 1945 roku - w Europie zakończyła się 8 maja 1945 roku.