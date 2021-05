Radny PiS o Platformie: polityczna gra i puste slogany o proeuropejskości

Twierdzą, że są proeuropejską partią, ale to są "puste hasła", skoro blokują przyjęcie przez Polskę funduszy z Unii - radny sejmikowy Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Niburski oceniał w "Rozmowach pod krawatem", że postawa polityków Platformy Obywatelskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy jest niezrozumiała.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że KPO "raczej nie ostanie się w takiej formie" jaka wyszła z Sejmu. I że wyższa izba parlamentu wykorzysta dopuszczalne 30 dni na "konsultacje".Rafał Niburski mówił, że to polityczna gra, a nie troska o Polaków.- Można zacytować wypowiedź pani poseł Izabeli Leszczyny, że głosowanie nad Funduszem Odbudowy było głosowaniem: "na czyich warunkach te pieniądze będą wydawane". A tu trzeba mówić o tym, żeby były dobrze wydawane. Wychodzę z założenia, że pan premier Morawiecki i polski rząd wyda te pieniądze najwłaściwiej, jak można. Co do pana marszałka Grodzkiego, on mówił o jakichś kolejnych konsultacjach. Konsultacje były prowadzone od lutego. Nie wiem, co Platforma chce do tej ustawy wprowadzić ponieważ ustawy ratyfikacyjne składają się tylko z dwóch artykułów - zaznaczył Radny Niburski.Strona rządowa podkreśla, że odbyły się konsultacje w sprawie KPO. Ostatnio samorządowcy uczestniczący w spotkaniach specjalnego zespołu podziękowali w komunikacie za współpracę. List podpisali między innymi prezydenci Sopotu i Lublina.