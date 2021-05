Każdego dnia wandale niszczą tramwaje i autobusy. ZDiTM liczy straty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Urwane lusterko, pobita szyba czy zdewastowany przystanek - to tylko kilka przejawów agresji pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego podkreślają, że akty wandalizmu to smutna codzienność. Wybuchy złości regularnie kończą się stratami, za które Miasto musi słono płacić.



- Nie wszyscy kwestie sporne chcą załatwiać ugodowo - tłumaczy motorniczy Bartosz Grzegolec, prowadzący bloga "Uwaga tramwaj". - Dwa razy miałem wybicie szyby na wagonie. Musiałem niestety przedwcześnie zjechać na zajezdnię. Oczywiście był raport, centrala ZDiTM przyjechała. Niestety, sprawców nie udało się złapać.



Usterki naprawiane są, w miarę możliwości, na bieżąco - dodaje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM.



- Niestety, to jest chleb powszedni, nie tylko w komunikacji miejskiej, ale jeżeli chodzi o tabor, ale także na przystankach. Każdego dnia dochodzi do aktów wandalizmu. Mieszkańcy naszego miasta, często wyładowują swoją złość i frustrację na różnych urządzeniach, między innymi na biletomatach, przystankach, wiatach czy ławeczkach - wymienia Pieczyńska.



Tylko na remont wiat przystankowych miasto wydaje rocznie 150 tysięcy złotych. Większości wandali nie udaje się schwytać na gorącym uczynku.