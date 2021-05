Będą nowe utrudnienia w Zdrojach. Sprawdź, co się zmieni [WIDEO, ZDJECIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od czwartku rozpoczyna się budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Walecznych, Mącznej i Pszennej w Szczecinie.

Tym samym przez siedem miesięcy, kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez rondo Ułanów Podolskich oraz ulice Struga, Łubinową i Handlową aż do ronda Ronalda Reagana.



To utrudnienie nie dotyczy, między innymi autobusów komunikacji miejskiej - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Z tej czasowej organizacji ruchu wyłączone będą pojazdy uprzywilejowane i pojazdy służb miejskich. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jest to pobliski szpital na Mącznej, jak również punkt szczepień. Tutaj wykonawca będzie daleko elastyczny, jeśli chodzi o osoby, które muszą mieć swobodny dostęp do tych dwóch punktów - tłumaczy Makowski.



Wykonawcą inwestycji będzie firma Ben-Bruk. Koszt przebudowy skrzyżowania ulic Walecznych, Mącznej i Pszennej w Szczecinie, to kwota ponad czterech milionów złotych.