Polska Press w polskich rękach

Chcemy być najbardziej opiniotwórczym medium lokalnym - mówiła, w "Rozmowie pod Krawatem", Dorota Kania, członek zarządu spółki Polska Press.

Orlen kupił niemiecką spółkę, która odpowiada za wydawanie lokalnych dzienników, między innymi "Głosu Szczecińskiego".Krytykują to między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich i politycy opozycji.Jak mówiła Dorota Kania, bardzo zmienia się narracja dotycząca wartości samej spółki: - W momencie, kiedy miała być realizowana transakcja, kiedy pokazały się pierwsze informacje, że Orlen będzie kupował Polska Press, wówczas koncern był przedstawiany jako wydmuszka, jako firma na skraju upadku i że nie warto jej kupować. Teraz, kiedy została kupiona, nagle są rozdzielane szaty o to, że spółka, która była w rękach niemieckich trafiła do polskiego kapitału.Orlen kupił Polska Press za 210 mln złotych. Zgodę - na kupno Polska Press przez Orlen od niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau - wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.