Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy promują szczepienia przeciw

COVID-19. Prowadzą kampanię społeczną "Żegnamy pandemię".

Jej inicjatorem jest Północna Izba Gospodarcza. W mediach społecznościowych emitowane są filmy z udziałem przedstawicieli biznesu zachęcających do szczepień pracodawców i pracowników, także do tworzenia w firmach punktów szczepień.



W Polsce wykonano już ponad 15 milionów szczepień przeciw COVID-19. Obecnie na szczepienie mogą zapisywać się wszyscy dorośli Polacy.



W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wkrótce możliwość zaszczepienia się będą miały także osoby w wieku 16 i 17 lat. Wcześniej pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk mówił, że decyzja ta będzie rozważana w

tym tygodniu.