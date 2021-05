Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Małe dziecko wpadło do rzeki Regi w Łobzie.

Na miejsce przybyli strażacy, ale to rodzice wyciągnęli chłopca - mówi komisarz Magdalena Rymszewicz, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Łobzie.



- Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w Łobzie, w okolicy działek ogrodowych. Półtoraroczne dziecko wpadło do rzeki. Po około stu metrach zostało wyłowione. Dziecko przytomne zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Szczecinie na obserwację - mówi Rymszewicz.



Jak dodała rzecznik, dziecko jest przytomne i w stabilnym stanie. Obecnie trwają czynności policji mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.