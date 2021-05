Nowe wytyczne dotyczące pielgrzymek. Czy niezaszczepieni mogą iść na Jasną Górę?

Szczecińska Piesza Pielgrzymka - 2019. Fot. www.facebook.com/szczecinskapielgrzymka

Maksymalna liczba to 300 osób, nie licząc zaszczepionych.

To najważniejsza informacja dla chętnych, którzy chcą wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górą, czy to w formie pieszej czy na rowerze. Cykliści ruszą ze Szczecina 5 lipca, a piesi pielgrzymi znad morza 25 lipca.



Episkopat zwrócił się do organizatorów pielgrzymek, aby dostosowali swoje plany do najnowszych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.



Pielgrzymi muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu lub negatywny wynik testu na koronawirusa.



- Najtrudniejszym elementem pielgrzymki będą noclegi - mówi ks. Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. - Te noclegi muszą być w jednym miejscu. Prowadzimy rozmowy z proboszczami, z dyrektorami szkół na to żebyśmy mogli się w tych szkołach zatrzymać i tam z tej gościnności skorzystać.



Trasa pielgrzymki ma być taka sama jak rok temu, zapisy rozpoczną się w połowie czerwca.



- Już od początku czerwca ruszą zapisy na pielgrzymkę rowerową - mówi Sebastian Świłpa, kierownik Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę. - Co do frekwencji, gdyby zgłosiło się 150 lub 200 osób, bylibyśmy zadowoleni. Jedziemy tradycyjną trasą siedmiodniową. Łączna trasa to jest 600km.



To będzie jubileuszowa 30. rowerowa pielgrzymka.