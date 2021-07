Sprawa immunitetu marszałka Grodzkiego w "RSnW"

Marszałek Grodzki powinien zrzec się immunitetu sam, by przyspieszyć oczyszczenie swojego dobrego imienia - uważają goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W senackim biurze legislacyjnym od pięciu miesięcy "leży" wniosek Prokuratury Krajowej o odebranie immunitetu.Prokuratura chce postawić Grodzkiemu zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, gdy był dyrektorem szpitala w Szczecinie i ordynatorem Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.Jak mówił poseł klubu Koalicja Polska Radosław Lubczyk, w takich sytuacjach immunitet nie powinien chronić osób publicznych z urzędu. - Immunitet może dotyczyć tego, jak jeden poseł powie drugiemu różne brzydkie rzeczy, natomiast nie po to, jak jest sprawa karna - powiedział Lubczyk.Poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości dodawał, że jak najszybsze wyjaśnienie sprawy leży w interesie marszałka. - Gdyby ktoś wobec mnie złożył takie zarzuty, wobec szeregowego posła, to sam bym głosował jak najszybciej, żeby sąd rozpatrzył tą sprawę - podkreślał Jach.Socjolog prof. Antoni Kamiński apelował o całkowite zniesienie immunitetów poselskich. - Ponieważ one łamią zasadę równości wobec prawa, które jest zasadą konstytucyjną - stwierdził prof. Kamiński.Sprawę w grudniu 2019 roku ujawniło Radio Szczecin. Wtedy pojawiły się relacje pacjentów, którzy informowali, że przekazywali lekarzowi kwoty w dolarach i złotówkach w zamian za osobiste przeprowadzenie operacji lub ich przyspieszenie a także dobrą opiekę lekarską.